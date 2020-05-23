15 إصابة جديدة بكورونا في قرغيزستان

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد في قرغيزستان، اليوم السبت، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 1365 شخصا حتى الآن.وقال متحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إن 8 أشخاص تعافوا من الفيروس، فيما تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1365 شخصًا.وسجلت السلطات في قرغيزستان، أمس الجمعة، 37 حالة إصابة، فيما سجلت أمس أول الخميس 43 حالة.ويوجد 237 طبيبًا من بين المصابين بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 14 حالة، وخرج من المستشفيات 957 شخصًا.