نصف مليون مشاهدة لأنشطة «الشباب والرياضة» بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، السبت، عن الأنشطة التي تم تنفيذها بالمديرية خلال الفترة من 16 مايو حتى 23 مايو 2020، في إطار قرارات وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتنفيذ الأنشطة عبر البث المباشر (أونلاين).وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان السبت، إن المديرية خلال تلك الفتره قدمت قرابة 200 من الأنشطة التفاعلية، التي حصدت 95 ألف مشاهدة ليبلغ إجمالى عدد المشاهدات منذ انطلاق الأنشطة التفاعلية على الموقع الرسمى لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أكثر من نصف مليون مشاهدة.وقالت صفاء إن الأنشطة التفاعلية التي قامت بها المديرية تتضمن ورش عمل تعليم عن بُعد "تعليم كورشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات "بعدد 15 ورشة، كما تم تنفيذ بطولتين للكاراتيه الأولى بالتعاون مع منطقه إسكندرية للكاراتيه وتحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والثانيه نفذتها إدارة الرياضة، وقد بلغ إجمالى المشاركين فى البطولتين 2500 لاعب، وتم تتفيذ نهائيات أول بطوله كاراتيه أونلاين، وتم بث ما يقرب من 70 فيديو مجمع للمشاركين وبلغت مشاهدات البطولة ما يقرب من ألف مشاهدة، وكذلك تدريبات الموهبة والبطل الأوليمبى فى ألعاب التايكندو وألعاب القوى، وبلغت عدد التدريبات 5 تدريبات.وتابعت أن إدارة إعداد القادة نظمت ضمن الأنشطة التى تم تنفيذها أونلاين، لقائين حواريين على الموقع الرسمى للمديرية عن فضل ليلة القدر وآداب العيد وقد تم بثها على برنامج زووم لعدد 27 محافظة وبلغت مشاهدات اللقائين قرابة 7 آلاف مشاهدة، كما نفذت إدارات الشباب والطلائع مسابقة معلومات عامة مصورة، وتم تنفيذ أول بطولة للشطرنج أون لاين شارك فيها 100 لاعب.وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى أن فقرات الخيمة الرمضانية بلغت مشاهداتها يومى 21 و22 مايو قرابة 50 ألف مشاهدة، بمشاركة فتحى مشعل، وممدوح درويش، ونجوم الشباب وأبناء المديرية ماهر سعد، وأحمد سعيد وشروق، وأشرقت هشام، كما بث الموقع الرسمى مجموعة من المسابقات والندوات التفاعلية.