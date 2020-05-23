البترول: استخدام فائض الغاز الطبيعي لتنمية صناعات القيمة المضافة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى ما تحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعي في تاريخ مصر والاكتفاء ذاتيًا من الغاز وعودة للتصدير.ولفت «الملا» إلى أن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليًا التي يعد الغاز شريانًا رئيسيًا لها، خاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي المصري.وأضاف الوزير أن الغاز الطبيعى يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، مؤكدًا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية، مشيرًا إلى أهم المشروعات مؤخرًا وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أن مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة، لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، إضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيرًا إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وانتاجه فى البحر المتوسط حفّزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقاه وزير البترول من أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالي الحالي 2019 2020 خلال الفترة من يوليه 2019 إلى أبريل 2020.