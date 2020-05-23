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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الفيفا يدافع عن استخدام رئيسه طائرات خاصة في سفرياته

السبت 23/مايو/2020 - 09:33 ص
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
وكالات
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دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن رئيسه جياني إنفانتينو ضد التصريحات الكاذبة بشأن استخدامه طائرة خاصة للسفر عبر القارات.

وذكر الفيفا: "زار رئيس الفيفا سورينام في أبريل 2017 كجزء من رحلة إلى منطقة الكونكاكاف"، وكانت رحلة العودة وفقا لقواعد وأنظمة فيفا.

وكانت صحيفة "سود دويتشة تسايتونج" قد أفادت في وقت سابق بأن إنفانتينو قام باستخدام طائرة خاصة على وجه السرعة للسفر إلى سويسرا من أمريكا الجنوبية.

وبرر رئيس الفيفا، التكاليف المرتفعة بأنه كانت هناك ارتباطات مهمة في اليوم التالي.

ومن بين أشياء أخرى، وافق على مقابلة ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ووفقا للصحيفة، لم يكن هناك موعد لهذا اللقاء في الأساس.

وتعرض إنفانتينو، لانتقادات بالفعل بسبب سفرياته في بداية فترته في 2016، لذلك قام بالرحلة لزيارة بابا الفاتيكان بطائرة خاصة واستخدم طائرة أحد كبار الشخصيات في روسيا.

ولم يتعرض إنفانتينو لاي نتائج سلبية جراء ذلك.

وقام بأول رحلة طيران كرئيس للفيفا لحضور اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ويلز مستخدما شركة طيران منخفضة التكاليف وهذا جعل هناك آمال بان يتغير نهج الفيفا، الذي اهتز بسبب فضائح الفساد.

وذكر الاتحاد الدولي: "مع القيادة الجديد للفيفا انخفض إجمالي تكاليف الرحلات الخاصة بشكل كبير في 2016".

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