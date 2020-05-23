رؤوف ظاظا: القطاع السياحي يحتاج للدعم لأنه مصدر دخل مهم

قال الخبير الاقتصادي رؤوف ظاظا إنه القطاع السياحي يحتاج للتمويل بشكل كبير إلى جانب تخصيص جزء من الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل لتحديث وتطوير وتنشيط هذا القطاع.وأضاف ظاظا في تصريح خاص لـ"الدستور" أن جودة السياحة المصرية أصبحت لا تقتصر فقط على المعالم الحضارية والقرى والمنتجعات السياحية، بل يجب التوسع في المشروعات السياحية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية، لزيادة وتنوع النشاط السياحي بما يسهم في خفض معدل البطالة.وأشار إلى أنه من الممكن التوسع في إقامة فنادق وقرى ومنتجعات سياحية، فضلًا عن إمكانية طرحها لمستثمرين محليين أو أجانب بشرط تخصيصها في المشروعات السياحية، مؤكدًا أن القطاع السياحي في أشد الحاجة إلى الدعم كونه من أهم مصادر الدخل القومي.