ارتفاع إصابات كورونا لـ 111698 في بيرو
السبت 23/مايو/2020 - 08:51 ص
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أعلنت وزارة الصحة في بيرو ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 111698 حالة، وذلك عقب تسجيل 2929 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3244 حالة، وذلك عقب تسجيل 96 وفاة جديدة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 3244 حالة، وذلك عقب تسجيل 96 وفاة جديدة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.