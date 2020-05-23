6654 إصابة جديدة بكورونا فى الهند
السبت 23/مايو/2020 - 08:48 ص
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 125101 حالة، وذلك عقب تسجيل 6654 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند بلغت 3720 حالة، مشيرة إلى أن 51784 شخصا تعافوا عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند بلغت 3720 حالة، مشيرة إلى أن 51784 شخصا تعافوا عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.