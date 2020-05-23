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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الحكومة السودانية تُدين الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية

السبت 23/مايو/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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أدان رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية، مؤكدا التزام الدولة بمعالجة هذا الأمر عبر القانون الرادع.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صباح اليوم السبت، أن حمدوك ترأس، مساء أمس، اجتماعا مع ممثلي المكتب الموحد للأطباء وتنسيقية نواب الأخصائيين، بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الصحة الدكتور أكرم التوم، العدل نصر الدين عبد الباري، الداخلية الفريق شرطة الطريفي أدريس، والنائب العام تاج السر الحبر، وذلك لمناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية في أماكن عملهم وإيجاد معالجات حاسمة وصارمة لها.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، تقديره العالي لدور الأطباء والكوادر الصحية في العمل العام ودورهم في "ثورة ديسمبر"، الذي لن ينساه الشعب السوداني.

واستمع الاجتماع إلى عرض من ممثلي الأطباء للملابسات المختلفة لظاهرة التعدي على الكوادر الصحية والطبية، كما استعرض مسودة قانون حماية الكوادر الصحية والطبية قدمته وزارة العدل.

وشدد حمدوك على ضرورة الإسراع في إجازة القانون المقترح لحماية الكوادر الصحية والطبية بشكل عاجل، وإنشاء شرطة حماية المرافق الطبية والصحية وتأهيلها بالشكل المطلوب.

وثمن الدور المتعاظم الذي ظل يبذله الأطباء في ظل الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأطباء ظلوا يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المواطن والتصدي لوباء كورونا.وأكد التزام الدولة بشكل كامل بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم كأحد أهداف ثورة ديسمبر.

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