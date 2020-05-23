رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلن مقتل اثنين من قادة «داعش» بسوريا

السبت 23/مايو/2020 - 07:41 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم "داعش" في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، "إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتلا في غارة مشتركة على موقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور يوم 17 مايو الجاري".

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد ومسئولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد.

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسئولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسئول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن إقصاء هذين العنصرين سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل.

وتابع "تواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الهرم وفيصل

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

أول رد من الشاب المتهم باغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

6 أمراض تُشفى بـ«الليمون والفلفل والملح»

العزلة الاجتماعية تزيد مخاطر النوبات القلبية والوفاة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

منوعات

«البحوث الفلكية»: الحسابات تقطع بوجود الهلال لكن لا تضمن رؤيته

زيمبابوى: المدرسون يهددون بالإضراب حال إعادة فتح المدارس

موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان وقفة عيد الفطر 2020

وداد: الرسم مثل الحياة والألوان هى البهجة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بعروض ترفيهية متنوعة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»