الرئيس الموريتانى: الوضع الراهن فى مواجهة كورونا خطير

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الوضع الراهن في مواجهة فيروس كورونا المستجد في بلاده خطير ويتطلب الصرامة، داعيا إلى الوعي بخطورة الفيروس.وقال الغزواني، في خطاب بثته الاذاعة الموريتانية بمناسبة عيد الفطر الذي تحتفل به موريتانيا اليوم (السبت) إن المرحلة التي دخلت فيها موريتانيا من مواجهة وباء كورونا المستجد خطيرة.وأكد الرئيس الموريتاني، الذي سجلت بلاده مائتي حالة مؤكدة من الإصابة منذ أول ظهور للفيروس خلال شهر مارس الماضي، أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بالحكامة الرشيدة في تسيير هذه المرحلة، معتبرا أن الوضع خطير ويتطلب الصرامة في فرض التقيد بما يتقرر من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة.وقال الغزواني إن موريتانيا تواجه مرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا بعد المرحلة السابقة التي تميزت بحالات قليلة واردة من الخارج، واليوم وبعد دخول موريتانيا في المرحلة الجديدة من تفشي الوباء تعني أننا سنضطر للتعايش مع الوباء لفترة ولابد لنا من أن نعي هذا الأمر بوضوح، ونحضر أنفسنا للتكيف معه.وأضاف أن الحكومة ستكيف استراتيجيتها مع تطورات انتشار الوباء من خلال دوام الإسراع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الإستشفائية اللازمة والعمل على تأمين حاجات السوق المحلي من المحروقات والمواد الطبية والغذائية، والعمل باستمرار على تخفيف الانعكاسات الاقتصادية السلبية للجائحة على المواطن، والتحضير الجيد لما بعد الجائحة.