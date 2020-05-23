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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تبادل الرئيس السيسى التهانى مع الزعماء العرب يتصدر اهتمامات الصحف

السبت 23/مايو/2020 - 08:11 ص
جريدة الدستور
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تناولت صحف الأخبار والأهرام والجمهورية، الصادرة صباح اليوم السبت، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع عدد من الملوك والرؤساء العرب، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وسلطت الصحف الثلاث الضوء على تبادل الرئيس السيسي، أمس، التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مع عدد من الملوك والرؤساء العرب.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تلقى اتصالين هاتفيين من كل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن والرئيس العراقي برهم صالح، أعربا خلالهما عن الأمنيات لمصر حكومة وشعبا بتحقيق التقدم والازدهار، وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته للعراق بتحقيق الأمن والاستقرار.

واهتمت الصحف بتمكن وزارة الداخلية من ضبط خلية إخوانية مكونة من 11 شخصا؛ لإنتاجهم أفلاما مفبركة لقناة "الجزيرة" القطرية، وتحديد العناصر الإرهابية القائمة على وضع هذا المخطط وأبرزهم الإخواني الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومعتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله القادوم.

وأشارت الداخلية، في بيان، إلى أن العناصر الإخوانية استغلت شركة "تيم وان برودكشن" بالمعادي في إنتاج موادهم المحرضة، حيث اعترف المتهم أحمد محمد إبراهيم، أحد المقبوض عليهم، بأنه عضو في الجماعة الإرهابية منذ 2010، وتتمثل مهامه في جمع المعلومات عن شمال سيناء وإرسالها إلى قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا وقطر؛ لاستخدامها في تشويه صورة قوات الجيش والشرطة.

في السياق ذاته، تناولت الصحف الثلاث الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تشهد المحاور والشوارع والميادين ومحيط المنشآت المهمة والحيوية انتشارا أمنيا مكثفا للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وتشمل الخطط الأمنية تكثيف الوجود الأمني وتعيين الارتكازات ونقاط ملاحظة الحالة وتسيير الأطواق الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشارالسريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وفي الشأن المحلي أيضا، تناولت الصحف تصريحات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والتي أكد خلالها أن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدأ صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لنحو 12 ألف شخص في القرى الأكثر احتياجا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط؛ للتخفيف من الآثار المترتبة على تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقال إنه تم إعداد كشوف المستحقين لضمان وصول المساعدات وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في قوائم برامج الدعم النقدي.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت الصحف أن مصر نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية بقوة من خلال أكبر طرح، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وسوق المال بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ أكبر إصدار دولى للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح (4 - 12 - 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، 1.75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جدا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.

وأشارت الصحف إلى تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، والتي أكد خلالها أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع مع بداية أزمة فيروس كورونا ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة بالأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.

وأضاف أن الرئيس السيسي سبق أن وجه بتخصيص 1.8 مليار دولار من البنك المركزي في عام 2016 لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكدا أنه من هذا التاريخ أصبح من المهم الحفاظ على معدلات الاحتياطي من السلع على فترات طويلة تجاوزت الاحتياجات لفترة تتراوح بين 5 و6 شهور.

ولفتت الصحف الثلاث إلى إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر نيفين القباج إرسال شحنات من الدعم إلى الأشقاء في فلسطين تحتوي على مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتشمل 24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي حماية شخصية و150 ألف غطاء وجه "ماسك" للمعاونة في مواجهة تداعيات كورونا.

وقالت الوزيرة إن الهلال المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون.

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