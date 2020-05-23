كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط تعزيز الجهود لإبطاء تفشي العدوى المرتبطة بالملاهي الليلة في حيإيتايون بالعاصمة سول.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266 حالة، وارتفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة بسبب استمرار الإصابات المرتبطة بالحانات والملاهي الليلية في ايتايون.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.