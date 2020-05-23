فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز تتهم شاب باغتصاب والتشهير بها

اتهمت منة عبدالعزيز إحدى الفتيات المشهورة على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، والشهيرة باسم فتاة "التيك توك" التي تبلغ من العمر 17 عامًا، مجموعة من الشباب باستدراجها واغتصابها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.القصة بدأت عندما خرجت منة عبد العزيز، التي لديها آلاف المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بآثار ضرب في وجهها، ووجهت اتهامات لأحد الشباب ولصديقاتها الذين اتفقوا على اغتصابها واستدرجوها لتناول الإفطار معهم، ثم أجبروها على التصوير بأوضاع مخلة واغتصابها أحد الشباب ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا بها.وقالت منة عبدالعزيز عبر فيديو بثته عبر "تيك توك": "ضربوني وأجبروني على التصوير في أوضاع مخلة، واغتصبوني".وتصدرت منة عبدالعزيز تريند موقع التغريدات "تويتر" بعد انتشار مقطع الفيديو الذي كشفت فيه عن اغتصابها، فيما انقسمت الآراء إلى قسمين البعض يراها مخطئة والبعض الأخر يهاجمها.ومن الواضح أن أزمات موقع التواصل الاجتماعي الجديد "التيك توك" لا تنتهي، خصوصًا بعد القبض على حنين حسام وغيرها من الفتيات بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.