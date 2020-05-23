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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تتجاوز 10 آلاف إصابة بكورونا

السبت 23/مايو/2020 - 06:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تجاوزت الأرجنتين عشرة آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد تسجيل أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات حكومية وجود 10649 حالة إصابة بزيادة 718 حالة عن اليوم السابق معظمها في العاصمة بوينس أيرس. وبلغ عدد حالات الوفاة 433 حالة.

وزاد معدل حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل مطرد في الأسبوع الماضي، وفرضت الأرجنتين عزلًا عامًا إجباريًا في معظم المناطق منذ 20 مارس، كما تطبق واحدًا من أكثر القيود صارمة على السفر في العالم، حيث تمنع بيع وشراء تذاكر الرحلات الجوية حتى سبتمبر.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 24 مايو في بعض مناطق البلاد في الوقت الذي خففت فيه بعض القيود المحدودة على التنقل وقطاع الأعمال.

وكانت السلطات قد مددت العزل العام ثلاث مرات من قبل.

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