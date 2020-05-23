كولومبيا تسجل أكبر زيادة يومية فى عدد الإصابات بكورونا

سجلت كولومبيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت وزارةالصحة تسجيل 801 إصابة جديدة و30 وفاة.وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل ربع عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة بوجوتا، التي شهدت أعلى عدد من الإصابات بكورونا في كولومبيا.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، وتراوحت أعمار الضحايا بين 34 و95 عامًا.وتخضع كولومبيا لإغلاق منذ نحو شهرين، إلا أن السلطات بدأت مؤخرا في السماح لبعض شركات التصنيع بإعادة فتح أبوابها. ومن المنتظر استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل أوسع في الشهر المقبل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.