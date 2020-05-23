أكثر من 1200 وفاة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 1260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.في المجموع، توفي 95،921 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1،6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حكام الولايات الأمريكية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورًا" رغم فيروس كورونا المستجد.وكان ترامب أعلن، الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريمًا لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.