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تفاصيل استعدادات المدن الجديدة لعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 03:31 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة عن استعدادات عيد الفطر المبارك في ظل أزمة فيروس كورونا التي يمر بها العالم حاليًا.

وأضاف رؤساء المدن، خلال التقرير الذي أعلنت "الدستور" فيه عن الاستعدادات لعيد الفطر خلال هذا العام، حيث أن الاستعدادات هذا العام تختلف عن أي عام أخر، حيث تم إغلاق الحدائق ورش المسطحات الخضراء يوميًا بالمياه لمنع الأهالي من الخروج للتنزه، وذلك في إطار العمل على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رؤساء المدن، أن العيد هذا العام سيكون من خلال التواجد في المنزل بخلاف الأعوام السابقة كانت تجري خلاله استعدادات مكثفة عبر فتح الحدائق والمنتزهات والمطاعم والكافيهات إلا أن أزمة كورونا جعلت الحفاظ على الحياة ومنع الاختلاط أهم من مظاهر الاحتفال في الشوارع والمنتزهات والحدائق.

النوبارية الجديدة
كلف المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوباريةالجديدة، أنه تم تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

ونبه رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية، فى تصريحات لـ"دستور"، على الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء، واستغلال فترة الاعياد لرفع كفاءة ( الإناره - النظافة - رش المبيدات الحشرية ).

كما شدد، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كلًا فى نطاق عمله للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب رئيس الجهاز، جميع سكان المدينة بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم.

العبور
وأعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وجه "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور"، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).

كما شدد رئيس جهاز العبور، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله؛ للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس جهاز العبور، جميع سكان المدينة بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم.

وكشف المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة أنه سيتم العمل أثناء فترة عيد الفطر المبارك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد بعدم التجمع فى الحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم ري جميع المسطحات الخضراء بالمدينة لعدم الجلوس في المسطحات الخضراء في فترة عيد الفطر أما بالنسبة إلي الرش والتطهير فأنه يتم بصف دورية.

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