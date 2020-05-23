الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والقاهرة تسجل 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتشهد جنوب سيناء طقسًا حارًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، كذلك طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة أيضًا.وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 32 19الاسكندرية 25 19وادى النطرون 32 18طنطا 32 18شبين الكوم 32 18دمنهور 29 19بلطيم 25 19مطروح 24 18السلوم 25 18سيوة 32 20بورسعيد 26 20دمياط 25 19الزقازيق 32 18المنصورة 32 18الاسماعيلية 32 18السويس 31 19العريش 26 18رفح 25 18رأس سدر 31 21نخل 31 17نويبع 36 26طابا 32 21كاترين 32 18الطور 36 25شرم الشيخ 38 27الغردقة 38 26مرسى علم 36 25الفيوم 33 23بنى سويف 34 22المنيا 35 22أسيوط 37 23سوهاج 40 28قنا 43 29الأقصر 44 29أسوان 45 30ادفو 44 30أبوسمبل 44 30الوادى الجديد 41 28شلاتين 38 27ابو رماد 38 27حلايب 34 29رأس حدربة 37 28