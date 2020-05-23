الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والقاهرة تسجل 32 درجة
السبت 23/مايو/2020 - 08:17 ص
وكالاتطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتشهد جنوب سيناء طقسًا حارًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، كذلك طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة أيضًا.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الاسكندرية 25 19
وادى النطرون 32 18
طنطا 32 18
شبين الكوم 32 18
دمنهور 29 19
بلطيم 25 19
مطروح 24 18
السلوم 25 18
سيوة 32 20
بورسعيد 26 20
دمياط 25 19
الزقازيق 32 18
المنصورة 32 18
الاسماعيلية 32 18
السويس 31 19
العريش 26 18
رفح 25 18
رأس سدر 31 21
نخل 31 17
نويبع 36 26
طابا 32 21
كاترين 32 18
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 38 26
مرسى علم 36 25
الفيوم 33 23
بنى سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 37 23
سوهاج 40 28
قنا 43 29
الأقصر 44 29
أسوان 45 30
ادفو 44 30
أبوسمبل 44 30
الوادى الجديد 41 28
شلاتين 38 27
ابو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 37 28
وتشهد جنوب سيناء طقسًا حارًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، كذلك طقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة أيضًا.
وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الاسكندرية 25 19
وادى النطرون 32 18
طنطا 32 18
شبين الكوم 32 18
دمنهور 29 19
بلطيم 25 19
مطروح 24 18
السلوم 25 18
سيوة 32 20
بورسعيد 26 20
دمياط 25 19
الزقازيق 32 18
المنصورة 32 18
الاسماعيلية 32 18
السويس 31 19
العريش 26 18
رفح 25 18
رأس سدر 31 21
نخل 31 17
نويبع 36 26
طابا 32 21
كاترين 32 18
الطور 36 25
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 38 26
مرسى علم 36 25
الفيوم 33 23
بنى سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 37 23
سوهاج 40 28
قنا 43 29
الأقصر 44 29
أسوان 45 30
ادفو 44 30
أبوسمبل 44 30
الوادى الجديد 41 28
شلاتين 38 27
ابو رماد 38 27
حلايب 34 29
رأس حدربة 37 28