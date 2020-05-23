المكسيك تسجل عددًا قياسيًا فى حالات الوفاة اليومية بكورونا

أشارت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا يوم الجمعة بلغ أكثر من 479 حالة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.وسجلت السلطات حاليًا في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في المكسيك أواخر فبراير.وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 مايو عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.