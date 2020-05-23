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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تُشيد بجهود سلطنة عمان فى التعامل مع فيروس كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 03:20 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أشادت منظمة الصحة العالمية بالخطط والجهود التي قامت بها سلطنة عمان للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد -١٩).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال الدورة الافتراضية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت، ومثل السلطنة فيها الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وقالت الوكالة العمانية إن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة انتخب لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية نائبًا أول للدورة ال ١٤٧ للمجلس.

وناقش الاجتماع السابع والأربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي تترأس دورته الحالية جمهورية الهند وبعضوية السلطنة، عدة بنود مهمة في جدول أعماله من ضمنها انتخاب الرئيس ونوابه، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة نائبًا أول لهذه الدورة التي تستمر ثلاث سنوات ابتداء من هذا العام وحتى ٢٠٢٣.

وناقش المجلس في دورته الحالية أيضًا عدة بنود أخرى في مقدمتها تقييم الجهود العالمية لهذا الوباء، ومراجعة متطلبات الوضع العالمي الحالي المرتبط بجائحة (كوفيد 19)، حيث استعرض العديد من الوثائق العلمية والتجارب الدولية التي من شأنها توجيه جهود الدول لنتائج أكثر فاعلية، تضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية وغيرها، وهو ما يعكس أولويات المنظمة في الوقت الراهن.

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