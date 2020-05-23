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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سوق الحرير» الحلقة 29.. غريب يرفض ابتزاز شحادة وقمر تعود لبيت عمران

السبت 23/مايو/2020 - 03:19 ص
المسلسل السوري سوق
المسلسل السوري "سوق الحرير"
منار إبراهيم
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل السوري "سوق الحرير"، حيث تعاهد كل من صابر وشحادة على تقاسم أموال غريب والأخذ بالثأر، لكن شحادة يقرر مواجهة غريب وابتزازه بمفرده فيرفض غريب مساومته ويتوعده في حال تعرّض لعائلته.

بينما تعود قمر لبيت عمران بعد واسطة أم عادل، وأم معروف تحاول أن تعرض خطة ما على أم قمر بخصوص زواج عزو منها، وفي الوقت نفسه أهل شمس يتخوفون من علاقتها بعمران، وفؤاد يقع في شرّ أعماله ويتم القبض عليه بعد قيام شمس وعمران ووحيدة بالتبليغ عنه.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة دارين حداد.

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ليؤكد صدق رهان إدارة إم بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية، وأيضا طاقم عمل متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين أو العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق، من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا، وغريب ويلعبه سلوم حداد، ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه، وأيضًا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.

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