الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

نشر الفنان أحمد العوضي الفيديو الحقيقي لإعدام الإرهابي هشام عشماوي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وظهر خلال الفيديو الذي نشره، مشهد إعدام الإرهابي، وهو مرتديًا البدلة الحمراء، وملقى على الأرض متوفيَا.ونالت حلقة أمس الـ28 من المسلسل، ردود أفعال قوية بعدما، تناولت موقعه البرث وأستشهاد البطل أحمد المنسي، وأصبحت الحلقة تريند رقم واحد على مستوى العالم العربي، بعدما أظهرت مشاهد حقيقية للحظة هجوم التكفريين على الكمين الخاص بالصاعقة المصرية.المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.ويتناول المسلسل الوطني قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.