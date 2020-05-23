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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

روجينا تكشف كواليس شخصية "فدوى" فى "البرنس"

السبت 23/مايو/2020 - 02:13 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الفنانة روجينا، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل البرنس، قائلة إن المخرج محمد سامي عندما أخبرها أنها ستمثل شخصية تاجرة مخدرات أصيبت بالذهول وكان رد فعلها غريب.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "إنه لعب معايا لعبة التحدي وكان على ثقة كبيرة في موهبتي، كنت برغى بالساعة والساعتين مع محمد سامي في التليفون وشربت الشخصية، والحمدالله الممثل لما يجتهد في دوره ويلاقى كل الحب ده لازم يكون سعيد".

ومازحت "روجينا" الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: " الناس بتحب فدوى قولى لى فدوى".

مسلسل البرن بطولة النجم محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، الذى حقق نجاحًا جماهيرًا منذ عرضه بداية شهر رمضان.

يشار إلى أن "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

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