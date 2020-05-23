الجيش الليبى: وصول 50 جثة لمصراته من أولادهم

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، صباح اليوم السبت، عن وصول 50 جثة لمصراته من أولادهم المسلحين، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من الاحتقان بسبب ذلك.وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلنت أمس الجمعة، أسر عنصرًا من مليشيات حكومة الوفاق وسحب جثتين، أثناء عملية صد محاولة تقدم لهم في محور عين زارة.وأضافت الشعبة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحصيلة الأولية لقتلي الوفاق وصلت إلى 10 قتلي منهم 6 من مصراته.وبحسب ما أعلنت عنه الشعبة، فأن القتلى هم "عبدالمنعم علي الاشلم من مدينة مصراته، وعلي قدورة من مصراته، وأشرف شويشيوه من مصراته، وسالم رمضان أبوفناس من مصراته، وأحمد القديم من مصراته، وعبدالحميد طابان من مصراتة، ونورالدين أحمد النعاس من مدينة الزنتان، سراج المسلاتي من طرابلس، وعلي رمضان اعتيمة من زليتن، ومالك السويح من جنزور".وفي السياق، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، مساء الجمعة، مقتل 18 عنصرًا من مليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين، خلال محاولة هجومهم على محور الطويشة.