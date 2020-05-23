تهجير سكان القدس لقرب موعد نهاية العالم.. الحلقة الـ29 من "النهاية"

بدأت أحداث الحلقة الـ29 وقبل الأخيرة من مسلسل "النهاية"، باستطاعة "صباح" تصليح الريبوت الذي يعمل بوعي يوسف الشريف، والذي يؤكد أن قدرته أصبحت أقوى من الأول، ليقوم ويقتل كل من يهدد حياتها، وخاصة رجال معلم عصابة المخدرات، وتقوم بأخباره بأن لديه مهمة غاية في الأهمية، من المنتظر أن يقوم بها.تستكمل الأحداث، ببحث "الريبوت"، عن متريال مهمة من نوع الألومنيوم والحديد، يعمل على إيجادهما لعمل أيسيهات، يستطيع من خلالها صناعة برج كبير، يحميه ومعه "صباح" من نهاية العالم المنتظرة.ويقول "مؤنس" أحمد وفيق لرجاله، بأنهم لابد أن يذهبوا إلى مصر لأنها أمان ولديها جيش قوي يستطيع أن يحميهم، ليتضح بعد ذلك بأنه هو من أمر بتشغيل الريبوت مرة أخرى، بالاتفاق مع صديقه "صباح"، حيث أعاد من خلال مساعدتها على تشغيل الريبوت، على عودة العقول المطلوبة لشركة إنرجي كو.ويظهر خلال الحلقة اتفاق "مؤنس" مع رجال الواحة، حيث يقوم بقتل مدير شركة إنرجي كو، ويتحدث مع الواحه، حول فكرة سفره أليهم، لينجى من ويلات الحرب المقبلة، بعدما فكك قوات الأمن المسؤليين منه.وتقوم "رضوى" ناهد السباعي، بوضع السم في الشحنة الخاصة بالطعام، الذي يرسله زوجها "يسر" إلى زعيم عصابة المخدرات، ليأكل منها ويتسمم ويموت.ويتحدث "زين" مع مديرة قوات الامن بالواحه، حول فكرة تعطيل القنبلة التي ستدمر العالم، ليفاجأ بأنها كانت تحاول إيقاعه، لتحاول قتله، وبعدها حضرت "سليمة" سارة عادل، إلية وقامت بقتلها والدفاع عنه، لتؤكد له بأنه كان ظالمها، وهي بجواره، وتعمل على مساعدته على إيقاف مفعول القنبلة.تنتهي الأحداث بتهجير كل سكان "القدس" بسبب موعد ضرب القنبلة التي ستضرب العالم، ويؤكد "شاكر" بأن نهاية العالم أصبحت قريبة، وأصبح العالم عالمهم، وحلم المنتظر أصبح حقيقة.المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.وتدور احداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.