رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تهجير سكان القدس لقرب موعد نهاية العالم.. الحلقة الـ29 من "النهاية"

السبت 23/مايو/2020 - 02:09 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
بدأت أحداث الحلقة الـ29 وقبل الأخيرة من مسلسل "النهاية"، باستطاعة "صباح" تصليح الريبوت الذي يعمل بوعي يوسف الشريف، والذي يؤكد أن قدرته أصبحت أقوى من الأول، ليقوم ويقتل كل من يهدد حياتها، وخاصة رجال معلم عصابة المخدرات، وتقوم بأخباره بأن لديه مهمة غاية في الأهمية، من المنتظر أن يقوم بها.

تستكمل الأحداث، ببحث "الريبوت"، عن متريال مهمة من نوع الألومنيوم والحديد، يعمل على إيجادهما لعمل أيسيهات، يستطيع من خلالها صناعة برج كبير، يحميه ومعه "صباح" من نهاية العالم المنتظرة.

ويقول "مؤنس" أحمد وفيق لرجاله، بأنهم لابد أن يذهبوا إلى مصر لأنها أمان ولديها جيش قوي يستطيع أن يحميهم، ليتضح بعد ذلك بأنه هو من أمر بتشغيل الريبوت مرة أخرى، بالاتفاق مع صديقه "صباح"، حيث أعاد من خلال مساعدتها على تشغيل الريبوت، على عودة العقول المطلوبة لشركة إنرجي كو.

ويظهر خلال الحلقة اتفاق "مؤنس" مع رجال الواحة، حيث يقوم بقتل مدير شركة إنرجي كو، ويتحدث مع الواحه، حول فكرة سفره أليهم، لينجى من ويلات الحرب المقبلة، بعدما فكك قوات الأمن المسؤليين منه.

وتقوم "رضوى" ناهد السباعي، بوضع السم في الشحنة الخاصة بالطعام، الذي يرسله زوجها "يسر" إلى زعيم عصابة المخدرات، ليأكل منها ويتسمم ويموت.

ويتحدث "زين" مع مديرة قوات الامن بالواحه، حول فكرة تعطيل القنبلة التي ستدمر العالم، ليفاجأ بأنها كانت تحاول إيقاعه، لتحاول قتله، وبعدها حضرت "سليمة" سارة عادل، إلية وقامت بقتلها والدفاع عنه، لتؤكد له بأنه كان ظالمها، وهي بجواره، وتعمل على مساعدته على إيقاف مفعول القنبلة.

تنتهي الأحداث بتهجير كل سكان "القدس" بسبب موعد ضرب القنبلة التي ستضرب العالم، ويؤكد "شاكر" بأن نهاية العالم أصبحت قريبة، وأصبح العالم عالمهم، وحلم المنتظر أصبح حقيقة.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.
وتدور احداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 11 وفاة و783 إصابة جديدة بـ«كورونا»

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الهرم وفيصل

أمير كرارة: منسي زارني في الحلم وقال لي إنه سعيد

7 إصابات جديدة بكورونا في الإسماعيلية

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-5-2020 في المحافظات

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

إندونيسيا تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2020 مكتوبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا

محمود التهامي: أتمنى تحويل مبنى كمين البرث لمزار سياحي