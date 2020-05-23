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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الأخيرة من «الفتوة».. حسن الجبالى يعود للجمالية

السبت 23/مايو/2020 - 01:49 ص
النجم ياسر جلال
النجم ياسر جلال
حسين الجندي
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انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، وذلك بعدما لقي العمل ردود أفعال واسعة وكبيرة وإشادات بالأداء التمثيلي والإخراج والتصوير والتأليف.

وبدأت الحلقة بذهاب حسن الجبالي الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال إلى الجمالية ليأخذ حقه من عزمي أبو شديد، الفنان أحمد صلاح حسني، وهو ما حدث بالفعل بعد أن ظهر المعلم جعفر والذي قال إن المعركة بينهما وليس لأحد دخل فيها، بينما حدثت المعركة التي انتصر فيها حسن الجبالي.

وخلال الحلقة ظهرت ليل، الفنانة مي عمر، وهي مختبئة ليدخل عليها المعلم سيد اللبان، الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي، حيث أخذ الذهب منها وأراد أن يأخذها إلا أن الأعور، الشخصية التي يقدمها الفنان مجدي فكري، قام بقتله بالسكين.

وشهدت الحلقة، بعد ذلك، مشهدًا جمع بين المهزوم عزمي أبو شديد وزوجته جميلة، وذلك بعد خسارته، لكنه فقد حديثه وظل يقول "أنا فتوة الجمالية هتدفعوا الإتاوة"، بينما أنقض عليه عدد من رجال الجمالية وقاموا بضربه.

والحلقة الجديدة شهدت عدة زيجات من بينها "عابد" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد خالد صالح وشكر الشخصية التي تقدمها الفنانة هنادي هاني مهنا، بينما تزوجت نورا ابنة حسن الجبالي من ابن فتوة المدبح الذي دافع عنها من قبل وأعلن حبه لها وهو عبده اللبان الشخصية التي يقدمها الفنان محمود ياسين.

وخلال الحلقة انجبت ليل، الفنانة مي عمر، ابنا لحسن الجبالي، حيث قام الأخير بتسميته أحمد حسن الجبالي، بينما كتب وصيته والخاصة بالخير والرضا وحب الناس لتنتهي الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي ظل يعرص طوال شهر رمضان الحالي، وهو يعد العمل أول الأعمال المنتهية من العرض، حيث سبق عرضه قبل الأعمال الأخرى مع بداية شهر رمضان الكريم.

"الفتوة" يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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