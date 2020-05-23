مستشار جونسون يخرق قواعد العزل العام

أفادت صحيفتان بريطانيتان، بأن دومينيك كامينجز أبرز مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، سافر نحو 400 كيلومتر عن منزله بلندن، بعد ظهور أعراض إصابته بكورونا، خارقًا بذلك العزل العام.وقالت صحيفتا "الجارديان" و"ميرور" في تقريرين لهما، إن كامينجز، وهو شخصية مثيرة للاستقطاب في بريطانيا منذ أن قاد حملة ناجحة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، سافر إلى دورهام في شمال إنجلترا أواخر مارس عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة بشدة.من جانبه رفض متحدث باسم مكتب جونسون في داوننج ستريت التعليق، ولم يتسن على الفور الاتصال بكامينجز، فيما قال حزب العمال المعارض إن على "داوننج ستريت" التوضيح.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.