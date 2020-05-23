السودان يسجل ارتفاعًا فى عدد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، تسجيل 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 16 حالة وفاة في البلاد.وأشارت الوزارة إلى أن العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان وصل إلى 3378 حالة، وحالات الوفاة إلى 137، فيما تماثل للشفاء 372 مصابًا بالفيروس.وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بأعراض الفيروس، منوهة إلى أهمية متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على "فيسبوك" للاطلاع على الموقف الوبائي الرسمي اليومي بالبلاد.وأعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.