رئيس البرازيل ينفى تدخله فى تعيين مسئولين بالشرطة الفيدرالية

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن محتوى الفيديو الذي نشرته المحكمة العليا، لا يثبت تدخله في تعيين مسئولين في الشرطة الفيدرالية.وأضاف أنه كان يتحدث عن حرسه الأمني الخاص، ولم يقصد مسئولين رفيعين في إنفاذ القانون.يذكر أن قاضي المحكمة العليا في البرازيل أمر في وقت سابق، بنشر مقطع الفيديو المذكور.ويقول بولسونارو: "إذا كان المرء عاجزا عن تغيير مسئول إنفاذ القانون، فإنه سيغير رئيس هذا المسئول في العمل، وإن لم يكن رئيس العمل، سيتغير الوزير. نحن لا نمزح هنا".وأضاف: "لن أنتظر وقوع أصدقائي وعائلتي في المتاعب لأنني لم أستطع تغيير أحد مسؤولي إنفاذ القانون".