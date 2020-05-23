رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-5-2020

السبت 23/مايو/2020 - 03:42 ص
سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-5-2020
محمد أبوعاصي
طباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم السبت 23-5-2020، بداية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث حيث تنتظر الأسواق حالة من الركود لمدة تقارب الأسبوع بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى توقف عمل الأسواق بسب جائحة كورونا.

وتشير التوقعات إلى أن حالة من الرواج تنتظر الأسواق منتصف يونيو القادم، بعد إجراءات الحكومات حول العالم بفك الحظر على حركات التجارة البحرية والمطارات، وهو ما سيدعم عملية تنشيط التداول وتحريك عمليات التجارة.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر


محليًا استقرت أسعار الحديد، بعد أن سجل تراجعات طفيفة على خلفية تباطؤ حركة البيع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ في ظل تنامي التوقعات الإيجابية فيما يخص بالنشاط التدريجي في حركة البيع والشراء.

وتقوى التوقعات حول استقرار الأسواق بالإضافة إلى عودة حركة التجارة بشكل تدرجي بالتزامن مع عزم الشركات العقارية استئناف العمل في المشروعات العقارية.

أسعار الحديد اليوم في مصر


وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا عند نفس معدلات أمس، حيث سجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، بينما سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.

وسجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه.

كما سجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن.


فيما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9600 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم


وسجلت أسواق الأسمنت استقرارًا عند تراجعات الأمس، حيث سجل تراجعات تتجاوز الـ40 جنيهًا على مدار الأسبوع الماضي.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

سجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن، كما سجل أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن.

كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن.

وسجل السويس سي ووتر 725 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن.


وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 720 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أبناء قبائل مطروح بـ«كورونا» ونقله لـ«عزل النجيلة»

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

تعذر رؤية هلال شوال في السعودية والعيد يوم الأحد

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان وقفة عيد الفطر 2020

وداد: الرسم مثل الحياة والألوان هى البهجة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-5-2020 في المحافظات

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا