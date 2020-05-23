أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 23-5-2020
السبت 23/مايو/2020 - 03:42 ص
محمد أبوعاصيطباعة
يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم السبت 23-5-2020، بداية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث حيث تنتظر الأسواق حالة من الركود لمدة تقارب الأسبوع بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى توقف عمل الأسواق بسب جائحة كورونا.
وتشير التوقعات إلى أن حالة من الرواج تنتظر الأسواق منتصف يونيو القادم، بعد إجراءات الحكومات حول العالم بفك الحظر على حركات التجارة البحرية والمطارات، وهو ما سيدعم عملية تنشيط التداول وتحريك عمليات التجارة.
محليًا استقرت أسعار الحديد، بعد أن سجل تراجعات طفيفة على خلفية تباطؤ حركة البيع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ في ظل تنامي التوقعات الإيجابية فيما يخص بالنشاط التدريجي في حركة البيع والشراء.
وتقوى التوقعات حول استقرار الأسواق بالإضافة إلى عودة حركة التجارة بشكل تدرجي بالتزامن مع عزم الشركات العقارية استئناف العمل في المشروعات العقارية.
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا عند نفس معدلات أمس، حيث سجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، بينما سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.
وسجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه.
كما سجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن.
فيما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9600 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.
وسجلت أسواق الأسمنت استقرارًا عند تراجعات الأمس، حيث سجل تراجعات تتجاوز الـ40 جنيهًا على مدار الأسبوع الماضي.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
سجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.
وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن، كما سجل أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن.
كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن.
وسجل السويس سي ووتر 725 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن.
وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 720 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن.
وتشير التوقعات إلى أن حالة من الرواج تنتظر الأسواق منتصف يونيو القادم، بعد إجراءات الحكومات حول العالم بفك الحظر على حركات التجارة البحرية والمطارات، وهو ما سيدعم عملية تنشيط التداول وتحريك عمليات التجارة.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر
محليًا استقرت أسعار الحديد، بعد أن سجل تراجعات طفيفة على خلفية تباطؤ حركة البيع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ في ظل تنامي التوقعات الإيجابية فيما يخص بالنشاط التدريجي في حركة البيع والشراء.
وتقوى التوقعات حول استقرار الأسواق بالإضافة إلى عودة حركة التجارة بشكل تدرجي بالتزامن مع عزم الشركات العقارية استئناف العمل في المشروعات العقارية.
أسعار الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، استقرارًا عند نفس معدلات أمس، حيث سجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، بينما سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه.
وسجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10500 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9600 جنيه.
كما سجل حديد المصريين 9500 جنيه للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن.
فيما سجل حديد بشاي تسليم المصنع 9600 جنيه للطن وسجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.
سعر الأسمنت المصري اليوم
وسجلت أسواق الأسمنت استقرارًا عند تراجعات الأمس، حيث سجل تراجعات تتجاوز الـ40 جنيهًا على مدار الأسبوع الماضي.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
سجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.
وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن، كما سجل أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن.
كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 735 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 740 جنيهًا للطن.
وسجل السويس سي ووتر 725 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 725 جنيهًا للطن.
وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 720 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 725 جنيهًا للطن.