البرازيل تحتل المرتبة الثانية فى معدل الإصابات بكورونا

سجلت البرازيل 1001 وفاة بفيروس كورونا، و330890 إصابة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بدلا من روسيا في معدل الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.وأفادت السلطات الصحية البرازيلية أن معدل الوفيات بكورونا بلغ 21048 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس 330890 حالة.وبهذا المعدل تسجل البرازيل الرقم الأعلى بين جميع بلدان أمريكا اللاتينية، فيما تشير التقديرات غير الرسمية أن العدد قد يكون أكبر بكثير.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.