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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لجنة المفاوضات السودانية بجوبا: الجبهة الثورية ملتزمة بالسلام

السبت 23/مايو/2020 - 01:00 ص
جريدة الدستور
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أكد توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية بجوبا، أن الجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، بجميع تنظيماتها بقيادة الدكتور الهادي إدريس، ملتزمة بالتفاوض في منبر جوبا من أجل الوصول للسلام الذي سيحقق الاستقرار.

وقال قلواك، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقدته الوساطة مع قيادات الجبهة الثورية بجوبا، إن رئيس "حركة تحرير السودان" منى أركو مناوي انسحب من الجبهة الثورية وعاد لاسمه القديم "حركة تحرير السودان".

وأكد توت قلواك التزام مناوي بتحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أنه سينسق مع مسار دارفور بالجبهة الثورية، مشددا على أن الجبهة الثورية السودانية واحدة، وليس هناك جبهتان.

وأشار إلى استمرار المفاوضات، متوقعا قرب تحقيق السلام في السودان، حيث أوشكت الأطراف المتفاوضة على الوصول إلى نهايته.

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