







مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم السبت 23-5-2020

قطار رقم 1205 ـ مختلط



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.



قطار رقم 903 ـ مكيف



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.



قطار رقم 7 ـ مميز



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.



قطار رقم 905 ـ مكيف



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.



قطار رقم 901 ـ مكيف



يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.



مواعيد قطارات القاهرة اليوم السبت 23-5-2020 قبل عيد الفطر

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.



قطار 3002 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.



قطار 3004 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.



قطار 2006 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.



قطار 988 إكسبريس مكيف



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.



قطار 88 خدمة خاصة



يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

ويقدم لكم " الدستور " مواعيد القطارات اليوم السبت 23-5-2020 في القاهرة والمحافظات.قطار رقم 1205 ـ مختلطيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار رقم 903 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار رقم 7 ـ مميزيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.قطار 3002 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.قطار 3004 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.قطار 2006 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.قطار 988 إكسبريس مكيفيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.قطار 88 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

تتواصل عمليات البحث من المواطنين على مواعيد القطارات، اليوم السبت 23-5-2020، في القاهرة والمحافظات، وذلك لحلول عيد الفطر المبارك الموافق غدًا الأحد 24-5-2020، وتستمر الدولة في حماية المواطنين والأسر من عدوى فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار بدايةً من الصين إلى جميع أنحاء العالم، وتقوم هيئة السكك الحديدية بتعقيم القطارات يوميا خوفًا على صحة المصريين.