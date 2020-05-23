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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بالمغرب لـ7332 حالة

السبت 23/مايو/2020 - 01:37 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7332 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 116070 منذ بداية انتشار الفيروس.

من جهته، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات 197 حالة، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4377 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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