مستشار المفتى يكشف قيمة وموعد إخراج زكاة الفطر

علق الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، على سؤال عن قيمة زكاة الفطر هذا العام وموعد إخراجها، قائلًا: "إن الرسول حدد إن مقدار الزكاة تكون صاعين من البر أو القمح وقد حددتها دار الإفتاء هذا العام بمقدار خمسة عشر جنيهًا للفرد الواحد".وأضاف "عاشور"، خلال لقاء فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن ميعاد إخراج الزكاة هو من بداية شهر رمضان حتى صلاة العيد، ومن لم يخرجها حتى صلاة العيد من الممكن أن يخرجها قبل غروب شمس أول أيام العيد ومن لم يخرجها فإنه آثم.وفى وقت سابق، قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن جماعة الإخوان كانت تأمر بنقل أموال الزكاة من أوروبا إلى مصر وقت حكمهم البلاد، مشيرا إلى أن الجماعة تنتقى من الأحاديث النبوية الشريفة ما يخدم أهدافهم.وتابع "عاشور" أن الزكاة هى المورد الأساسى لجماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن الأولى بالزكاة حاليا هم المصريون الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا، ومنهم العمالة التى تضررت من ذلك.وواصل "عاشور"، قائلا: "إن نقل الزكاة من الخارج للمصريين أولى من غيرهم ولكن جماعة الإخوان تريد أن تبقى أموال الزكاة لتخدم أهدافهم، حيث يريدون أن يغذوا مراكزهم بأموال الزكاة، والإرهابى خالد حنفى يتحدث بوجهين عن أموال الزكاة لتحقيق أهدافه، ولا يجوز أن نعطى أموال الزكاة إلا للفقراء والمحتاجين".واختتم: "أن قوافل صندوق "تحيا مصر" تستحق الزكاة، وهناك فتوى من الأزهر بإجازة دفع أموال الزكاة إلى صندوق "تحيا مصر"، وأولى من يقوم بوكالة إخراج الزكاة هو صندوق تحيا مصر، وكذلك يجب توجيه الصدقة الجارية لهذا الصندوق والأماكن التى هدفها خدمة المواطن".