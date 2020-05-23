بسمة وهبة: «الاختيار» نكد على الإرهابيين وأساطير جيشنا مبتخلصش

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن فخرها بمسلسل "الاختيار"، قائلة إنه مسلسل عظيم فتح عيون الناس على ما يحدث في سيناء، وحجم التضحيات وخلق قدوة وانتماء لأجيال جديدة وأثبت بالدليل أن قصص الأبطال لا تنتهي كما أثبت أن مصر لا تنسى أبنائها وقادرة على تخليد قصصهم وبطولاتهم.وأضافت بسمة خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز":"الاختيار أبرز أحداث حقيقية، أهمها ملحمة البرث، وقصة منسي وزملائه التي لن تنته لأن الحكاية مكملة والأساطير مبتخلصش".أردفت أن: "الاختيار وجع الإرهابيين ونكد عليهم في كل حلقة ومشهد، حتى مشاهد الجنازات انتصار كبير لمصر على الإخوان وأرجوزتاهم".واستطردت:"رأينا ملحمة اعتراف بالجميل يقودها عشرات آلاف المصريين في جنازات الشهداء.. ولا عزاء للخونة".وتصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار التي تصور ملحمة البرث، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي احتفوا ببطولة الكتيبة 103 وبسالتهم، مع توجه تحية لمخرج المسلسل بيتر ميمي الذي أبداع في تصوير اللحظات الأخيرة في حياة جميع أفراد الكتيبة، ولم يركز على استشهاد قائد الكتيبة فقط الشهيد البطل أحمد منسي.