الصحة العراقية: 87 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والحصيلة 3964 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الكلية للإصابات بالعراق إلى 3964 حالة.وأكدت وزارة الصحة العراقية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- شفاء 49 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 2532 حالة، مشيرة إلى وفاة 7 حالات، ليصل مجموع الوفيات الكلي إلى 147، ومجموع المقيمين بالمستشفيات لتلقي العلاج 1285 حالة.وذكرت أنه تم فحص 6070 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 175830.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.