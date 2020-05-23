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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 23-5-2020 فى البنوك المصرية

السبت 23/مايو/2020 - 05:33 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم السبت 23-5-2020
ياسمين محمود
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تباين سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 23-5-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري للشراء 17.37 وللبيع 17.48.

سعر اليورو اليوم السبت في البنوك المصرية


ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، 17.37 جنيه للشراء وللبيع 17.48 جنيه، وفي البنك الأهلي سجل 17.19 جنيه للشراء وللبيع 17.41 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 17.31 جنيه وللبيع 17.48 جنيه.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي للشراء 17.31 جنيه وللبيع 17.51 جنيه، أما المصرف المتحد فسجل للشراء 17.29 جنيه وللبيع 17.29 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 17.49 جنيه وللبيع 17.31 جنيه، وفي بنك مصر سجل اليورو للشراء 17.18 جنيه وللبيع 17.41 جنيه.

وسجل بنك أبو ظبي الإسلامي للشراء 17.72 جنيه وللبيع 17.43 جنيه، أما البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 17.26 جنيه وللبيع 17.42 جنيه، أما بنك التعمير والإسكان فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 17.23 جنيه وللبيع 17.55 جنيه.

أسعار العملات الأحنبيه مقابل الجنيه المصري:


الدولار

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 15.80 جنيه وللبيع 15.90 جنيه، وفي البنك الأهلي سجل 15.79 جنيه للشراء وللبيع 15.89 جنيه، وفي المصرف المتحد فسجل 15.79 جنيه للشراء وللبيع 15.89 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي فسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.91 جنيه، وفي المصري الخليجي فسجل للشراء 15.91 جنيه وللبيع 15.81 جنيه، بنك السويس سجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.91.


الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.46 جنيه، أما في البنك الأهلي فسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.44 جنيه، وفي المصرف المتحد فسجل 19.24 جنيه وللبيع 19.45 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي فسجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.48 جنيه، وفي البنك الخليجي المصري فسجل للشراء 19.48 جنيه وللبيع 19.26 جنيه، وفي بنك السويس سجل الجنيه الإسرليني للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.48 جنيه.

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