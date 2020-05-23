العاهل الأردنى وولى عهد أبوظبى يبحثات العلاقات الثنائية ومواجهة كورونا

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، المستجدات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك سبل مجابهة فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.