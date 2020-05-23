نائب رئيس الوزراء العراقى يصل الرياض فى زيارة رسمية

بدأ الدكتور علي علاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة العراقي، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، الليلة، بصحبة وفد مرافق له.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الوفد العراقي في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.