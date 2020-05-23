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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-5-2020

السبت 23/مايو/2020 - 06:08 ص
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-5-2020
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" اليوم السبت 23-5-2020 التقرير اليومي، عن سعر تداول الريال السعودي في البنوك العاملة المصرية، وذلك بعد أن واصل استقراره أمام الجنيه المصري حيث سجل متوسط سعر الريال 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم


البنك المركزي المصري

وجاء سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

بنك مصر

واستقر في بنك مصر بسعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل السعر إلى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

يمثل سعر الشراء 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.


الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم


جدير بالذكر أن الريال السعودي يرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75، ويتم تغطية الريال السعودي بالذهب كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ويأتي الريال في تعاملاته المالية من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية، فئة العملات الورقية عبارة عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وفئة العملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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