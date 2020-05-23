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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعرف على طريقة صلاة العيد فى زمن «كورونا»

السبت 23/مايو/2020 - 07:08 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، طريقة أداء صلاة عيد الفطر في زمن كورونا، قائلًا: "إن صلاة العيد سنة مؤكدة، وجمهور الفقهاء أكدوا أنه لا تجوز الصلاة خلف المذياع أو التلفاز، وذلك لانقطاع المتابعة والاتصال بين المصلين".

وأضاف "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنه يجب تحويل بيوتنا لمساجد لصلاة العيد بشروط مقننة، كما يمكن للفرد أن يصلي صلاة العيد بمفرده بدون خطبة، وتكون عبارة عن ركعتين مع التكبيرات.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدا السبت، الموافق 23 مايو لعام 2020، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وجاء نص البيان كالآتي:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 22 مايو لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق 24 مايو لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًّا.

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