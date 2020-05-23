مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-5-2020 في المحافظات
السبت 23/مايو/2020 - 01:59 ص
يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 23 مايو، 30 رمضان وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:47
ميعاد صلاة العشاء 8:16
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:13
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:14 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:14
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:55
وتقال ثلاث مرات عند غروب الشمس، ثم تقرأ سورة الإخلاص ألف مرة لما روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
اللهم تقبل منا رمضان، وتقبل صيامنا، وصلاتنا، وقيامنا، وركوعنا، وسجودنا، يا أكرم من سئل.
اللهم بحق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، نسألك جبرًا يتعجب له أهل السماء، وأهل الأرض، جبرًا يليق بعظمتك، وغفرانك.
اللهم بحق آخر أيام شهر رمضان المبارك، أن تكتبنا من العتقاء من النار، وأن تحرم أجسادنا عليها.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 رمضان 23-5-2020
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:47
ميعاد صلاة العشاء 8:16
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:13
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:14 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:14
توقيت صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:55
دعاء اليوم الأخير في رمضانللهم رب رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقدر فيه الصوم.. أعوذ بك أن تغيب شمس يومي هذا ولك عليّ ذنبا تريد أن تعذبني به يوم ألقاك.. اللهم الهمنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولاتجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة.. وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
وتقال ثلاث مرات عند غروب الشمس، ثم تقرأ سورة الإخلاص ألف مرة لما روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
اللهم تقبل منا رمضان، وتقبل صيامنا، وصلاتنا، وقيامنا، وركوعنا، وسجودنا، يا أكرم من سئل.
اللهم بحق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، نسألك جبرًا يتعجب له أهل السماء، وأهل الأرض، جبرًا يليق بعظمتك، وغفرانك.
اللهم بحق آخر أيام شهر رمضان المبارك، أن تكتبنا من العتقاء من النار، وأن تحرم أجسادنا عليها.