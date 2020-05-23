موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان وقفة عيد الفطر 2020

موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان القاهرة

موعد صلاة المغرب 6:47 م



الإسكندرية



توقيت صلاة المغرب 6:54 م



المنصورة

المغرب 6:49 م

أسوان

توقيت صلاة المغرب 6:32 م

طنطا

المغرب 6:50 م

قنا

المغرب 6:34 م

الإسماعيلية

ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م

شرم الشيخ

توقيت صلاة المغرب 6:31 م



موعد عيد الفطر المبارك 2020 وأعلنت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر لها عقب صلاة المغرب يوم الجمعة 22 ـ 5 ـ 2020، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وغدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. القاهرةموعد صلاة المغرب 6:47 مالإسكندريةتوقيت صلاة المغرب 6:54 مالمنصورةالمغرب 6:49 مأسوانتوقيت صلاة المغرب 6:32 مطنطاالمغرب 6:50 مقناالمغرب 6:34 مالإسماعيليةميعاد صلاة المغرب 44: 6 مشرم الشيختوقيت صلاة المغرب 6:31 موأعلنت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر لها عقب صلاة المغرب يوم الجمعة 22 ـ 5 ـ 2020، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وغدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن ‏زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى للفرد، موضحة أنه يستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.





وأشارت إلى إن صلاة العيد في مسجد السيدة نفسية سيكون مقتصرا على 20 من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد كذلك ارتداء جميع المصلين كمامة.



