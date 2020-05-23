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محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان وقفة عيد الفطر 2020

السبت 23/مايو/2020 - 05:07 ص
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم
أحمد عاشور
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يقدم "الدستور" لقرائه، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، موعد أذان المغرب في محافظات مصر، اليوم السبت 30 رمضان "وقفة عيد الفطر" الموافق 23 مايو 2020.

موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان

القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:47 م

الإسكندرية

توقيت صلاة المغرب 6:54 م 

المنصورة
المغرب 6:49 م
أسوان 
توقيت صلاة المغرب 6:32 م 
طنطا
المغرب 6:50 م
قنا
المغرب 6:34 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 44: 6 م 
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:31 م 

موعد عيد الفطر المبارك 2020

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر لها عقب صلاة المغرب يوم الجمعة 22 ـ 5 ـ 2020، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وغدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن ‏زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى للفرد، موضحة أنه يستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.


وأشارت إلى إن صلاة العيد في مسجد السيدة نفسية سيكون مقتصرا على 20 من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد كذلك ارتداء جميع المصلين كمامة.

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