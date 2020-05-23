أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم السبت 23-5-2020
السبت 23/مايو/2020 - 07:19 ص
وسام عطيةطباعة
نعرض لكم موجزا بأهم البنوك المصرية التي تعرض أسعار العملات الأكثر تعاملا سواء كانت في التحويلات البنكية أو الاقتصادية علي مستوى مصر.
ويقدم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 23 - 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيًا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.18- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.88 - 51.44
ريـال سعودي 4.12 - 4.23
درهم إماراتي 4.27 - 4.32
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.81- 15.91
اليورو 17.23- 17.55
الجنيه الإسترليني 19.19- 19.53
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.08- 4.23
درهم إماراتي 4.20- 4.36
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.76 - 15.86
اليورو 17.23- 17.46
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23- 4.31
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.19- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.12 - 4.33
درهم إماراتي 4.27 - 4.32
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.91
ريـال سعودي 4.11 - 4.23
جنية إسترليني 19.26– 19.48
اليورو 17.31- 17.50
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.37
ريال سعودي 4.19 - 4.24
جنيه إسترليني 19.26 - 19.48
اليورو 17.31 - 17.48
أقرء أيضا أسعار الريال السعودي اليوم السبت 23 - 5 - 2020.
تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 - 5 - 2020.
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.79 - 15.92
اليورو 17.33 - 17.47
جنيه إسترليني 19.33- 19.49
ريال سعودي 4.20- 4.24
دينار كويتي 51.11 - 51.61
ويقدم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 23 - 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيًا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم:بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.18- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.88 - 51.44
ريـال سعودي 4.12 - 4.23
درهم إماراتي 4.27 - 4.32
بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.81- 15.91
اليورو 17.23- 17.55
الجنيه الإسترليني 19.19- 19.53
الدينار الكويتي 50.17- 51.58
الريال السعودي 4.08- 4.23
درهم إماراتي 4.20- 4.36
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.76 - 15.86
اليورو 17.23- 17.46
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 50.91 - 51.17
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23- 4.31
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.79 - 15.89
يورو 17.19- 17.41
جنيه إسترليني 19.20- 19.44
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.12 - 4.33
درهم إماراتي 4.27 - 4.32
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 4.77 - 4.81
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.91
ريـال سعودي 4.11 - 4.23
جنية إسترليني 19.26– 19.48
اليورو 17.31- 17.50
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
شراء - بيع
دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.81 - 15.37
ريال سعودي 4.19 - 4.24
جنيه إسترليني 19.26 - 19.48
اليورو 17.31 - 17.48
أقرء أيضا أسعار الريال السعودي اليوم السبت 23 - 5 - 2020.
تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 - 5 - 2020.
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.79 - 15.92
اليورو 17.33 - 17.47
جنيه إسترليني 19.33- 19.49
ريال سعودي 4.20- 4.24
دينار كويتي 51.11 - 51.61