حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 23 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 23 مايو 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة.عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة اليك، ولا سيما من قبل الشريك.صحيًا: تمهّل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.