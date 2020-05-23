خبير: 4 أسباب دفعت أمريكا للمطالبة بتحقيق أممى بشأن كورونا

أوضح الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، الأسباب التي دفعت واشنطن للمطالبة بتحقيق أممي بشأن مصدر كورونا، وأولها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الفيروس تفشى في نوفمبر وليس ديسمبر، وأن الصين كانت تعرف حقيقة الفيروس لكنها سجنت الطبيب الذي اكتشفه ومنعت الصحافة بالحديث عن الأمر.وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى"، أن السبب الثاني هو أنه قبل منتصف أبريل كانت الصين تقول إن إجمالي الوفيات لا تزيد عن 3 آلاف و400، لكن الأسبوع الثالث من أبريل أضافوا ألف و500 حالة وفاة، متسائلا: "هل يتم نسيان ما يقرب من 40% من الحالات؟ هذا يشير إلى أن الأرقام المعلنة أقل بكثير جدا من الأرقام الحقيقية".وأشار إلى أن الأرقام في أمريكا أيضا بعيدة عن الأرقام المعلنة، مردفا: "فيه ناس تتوفى في دور المسنين ولا يتم تضمينهم".ولفت إلى أن السبب الثالث هو وثائق قدمتها تايوان لأمريكا ومنظمة الصحة العالمة، أنها كانت تعلم بالفيروس وحاولت إيصاله لمنظمة الصحة العالمية، لكن المنظمة رفضت بحجة أن الصين دولة مستقلة، وأن تايوان تابعة للصين.ونوه إلى سبب آخر وهو متعلق بالسياسة، حيث تريد الولايات المتحدة من الصين أن تدخل في اتفاقية منع نشر الأسلحة النووية في العالم، بينما الصين ترفض بشدة، كما أن بكين تحاول الاستحواذ على ما تسميه الولايات المتحدة بنصف العالم، عن طريق شراء الشركات التي تراجعت أسهمها.