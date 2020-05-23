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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحصائية رسمية: 700 مستشفى حكومى يغطى جميع محافظات الجمهورية

السبت 23/مايو/2020 - 06:51 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تملك مايقارب 700 مستشفى حكومي يغطى جميع محافظات الجمهورية، حيث تستحوذ محافظتي القاهرة والدقهلية على النصيب الأكبر من تلك المستشفيات بنسبة قدرها 15% بعدد 104 مستشفيات و45 مستشفى لكل منهما بالترتيب، بينما يبلغ الحد الأدنى لعدد المستشفيات الحكومية بالمحافظات 7 مستشفيات بمحافظات البحر الأحمر وشمال سيناء.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن هناك 400 مستشفى يخضع للإشراف والتبعية الكاملة لوزارة الصحة يمثل 57.8% من إجمالى 691 مستشفى على مستوى الجمهورية، ذات سعة استيعابية للمرضى قدرها 37.8 ألف سرير، بالإضافة إلى 145 مستشفى أخرى تتبع الجهات التابعة لوزارة الصحة ما بين 40 مستشفى تأمين صحى، 23 مستشفى معاهد تعليمية، و8 مؤسسات علاجية و11 مركز أورام، و36 مستشفى أحادية ومتعددة التخصص، وذلك بإجمالى 545 مستشفى بسعة سريرية 62.9 ألف سرير تتبع وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن عدد المستشفيات الحكومية التابعة لقطاع السجون والشرطة يبلغ 26 مستشفى بسعة استيعابية للمرضى قدرها 1368 سريرًا، و3 مستشفيات تتبع هيئة السكك الحديدية، إلى جانب المستشفيات الجامعية البالغ عددها 89 مستشفى تضم 28.1 ألف سرير، وفقًا لآخر حصر بنهاية 2018.

وأوضح التقرير، أن المستشفيات العامة والمركزية تضم 255 وحدة بسعة سريرية تبلغ 27 ألف سرير، يتركز العدد الأكبر منها بمحافظة الدقهلية بعدد 23 مستشفى تضم 3125 سرير، يليه محافظة الشرقية بعدد 20 مستشفى تضم 2015سرير، مثم محافظة الجيزة بعدد 17 مستشفى عامة ومركزية تضم 2007 سرير.

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