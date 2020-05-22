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رامي رضوان مشيدا بـ«الاختيار»: مشاهده ستظل باقية في الأذهان إلى الأبد

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:37 م
رامي رضوان
رامي رضوان
رباب الأهواني
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علق الإعلامي رامي رضوان على مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، قائلا: "المسلسل استكمل اليوم أحداثه الشيقة من خلال مشهد إعدام الإرهابى هشام عشماوى".

وأضاف رضوان خلال تقديم برنامج "مساء dmc"المذاع على فضائية "extra news"، مساء الجمعة، أن المشهد الذي دار بين الإرهابى هشام عشماوى الذى يجسده الفنان أحمد العوضى وبين الفنان أحمد السقا والمسلسل نفسه سيظل باقيا فى أذهان الجميع للأبد.

من جانب آخر شهدت الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذي يعرض على شاشة on حصريا، أحداثا سريعة، حيث خيم الحزن والبكاء على عائلة المقدم أحمد منسى، وعبرت زوجته عن حزنها الكبير لفقدان زوجها البطل، بعدما استشهد ورجاله البواسل فى كمين مربع البرث، فى الحلقة السابقة، كما أقيمت جنازة مهيبة لجنودنا ورجالنا الأبطال بعد استشهادهم فى كمين البرث، كما عبر الجندى خالد "محمد عز" عن حزنه عندما سأل الضابط أحمد خالد صالح "أنا قصرت فى حاجة يا فندم، أمال ليه ممتش زيهم"، ليرد أحمد خالد أن كل شيء بموعد من الله، والشهادة عندما تطلبها ستأتي فى موعدها.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

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