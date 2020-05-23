رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا تحذر من أعمال انتقامية فى ترهونة

السبت 23/مايو/2020 - 05:18 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء الجمعة، في بيان لها، حكومة الوفاق غير المعتمدة، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول مليشياتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وسوق السبت وسيدي السايح واسبيعه.

‏كما حذرت اللجنة في بيانها، الذي شاطرت فيه قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيال المخاوف من مغبة وقوع أعمال انتقامية بحق الأبرياء والمدنيين في ترهونة، واللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت، في وقت سابق من اليوم، عن متابعتها بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، مذكرة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي.

كما حذرت من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين، أو اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.

ويأتي ذلك، في وقت أعربت فيه السفارة الأمريكية أيضًا، مشاركتها للقلق الذي أبدته بعثة الأمم المتحدة بالخصوص، قائلة في منشور لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنه لا يوجد مكان على الإطلاق للهجمات التي تستهدف المدنيين كعمليات السطو أو الأعمال الانتقامية، مؤكدة أنه حان الوقت لجميع الأطراف في ليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة.

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أبناء قبائل مطروح بـ«كورونا» ونقله لـ«عزل النجيلة»

مصادر: اليقظة الأمنية أحبطت مخطط خلية «الجزيرة» لضرب «ملحمة الاختيار»

«الداخلية» تعلن موعد غلق طرق الكورنيش بالمحافظات

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

موعد أول أيام عيد الفطر 2020

الفيديو الحقيقى للحظة إعدام الإرهابى هشام عشماوى

صورة متداولة لجثة هشام عشماوى فى المشنقة بعد تنفيذ حكم الإعدام

لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

أيام زمان

«يارب اشتغل واسدد ديوني».. رسائل زينات صدقي إلى الله بعد أن هجرها الجميع

كيف رأى "توفيق الحكيم" الكتابات الجنسية؟

«صادر أغنياته الهابطة».. قصة أول رقيب على الفنون في مصر

رفضت جائزة كبرى لسبب غريب.. هند رستم: «لستُ فوق الرف»

نجم الساعة

هوليوود كانت السبب في طلاقها.. القصة الكاملة لزواج تحية كاريوكا والضابط الأمريكي

الصحة

5 أطعمة تحميك من صداع العيد النصفي

80 مليون طفل يواجهون خطر «الحصبة»

علماء: الأطفال المصابون بكورونا قد يكونوا أقل نقلا للعدوى من الكبار

لأول مرة في العالم.. علاج كبد رضيع بالخلايا الجذعية الجنينية

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم السبت 30 رمضان وقفة عيد الفطر 2020

وداد: الرسم مثل الحياة والألوان هى البهجة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-5-2020 في المحافظات

عيد الفطر 2020.. صور ورسائل وتهاني العيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحلقة الـ28 وما بعدها
ثروت الخرباوي
الفلاح محمد أبو سويلم يروى الأرض بدمه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم الباجورى .. تميز بالهيبة والوقار
أحمد بهاء الدين شعبان
75 عاماً! (1)
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» ينعى رحيل النحات آدم حنين

شاهد.. انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب 1992

أنيس منصور يطل على جمهوره ليلة العيد عبر «يوتيوب»

«جريمة الولادة».. خالد جبيلي ينتهي من ترجمة السيرة الذاتية لـ تريفور نوا