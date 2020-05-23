«الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا تحذر من أعمال انتقامية فى ترهونة

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء الجمعة، في بيان لها، حكومة الوفاق غير المعتمدة، من مخاطر حدوث أعمال انتقام وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في حال دخول مليشياتها مدينة ترهونة ومناطق أخرى مثل قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وسوق السبت وسيدي السايح واسبيعه.‏كما حذرت اللجنة في بيانها، الذي شاطرت فيه قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيال المخاوف من مغبة وقوع أعمال انتقامية بحق الأبرياء والمدنيين في ترهونة، واللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت، في وقت سابق من اليوم، عن متابعتها بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة، مذكرة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي.كما حذرت من ارتكاب أية أعمال انتقامية تستهدف المدنيين، أو اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتغليب الخيارات السلمية.ويأتي ذلك، في وقت أعربت فيه السفارة الأمريكية أيضًا، مشاركتها للقلق الذي أبدته بعثة الأمم المتحدة بالخصوص، قائلة في منشور لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنه لا يوجد مكان على الإطلاق للهجمات التي تستهدف المدنيين كعمليات السطو أو الأعمال الانتقامية، مؤكدة أنه حان الوقت لجميع الأطراف في ليبيا للوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى مفاوضات 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة.